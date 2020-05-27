МЭА прогнозирует сокращение мировых инвестиций в энергетику

Обновлено: Май 27, 2020. Тэги: , ,

МЭА прогнозирует сокращение мировых инвестиций в энергетику

Мировые инвестиции в энергетику в 2020 году сократятся на одну пятую (20%) или почти на 400 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом в связи с пандемией COVID-19, что станет самым крупным снижением за всю историю.

Об этом говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020 (WEI 2020), пишет Прайм.

Самое сильное снижение инвестиций почувствует на себе нефтяная отрасль — 32% относительно показателя 2019 года, отмечает МЭА. «По нашим оценкам, в 2020 году расходы на нефть упадут более чем на 1 триллион долларов США, в то время как доходы электроэнергетического сектора упадут на 180 миллиардов долларов», — сообщает агентство. В целом инвестиции в нефтегазовой отрасли в годовом выражении сократятся в 2020 году на треть, прогнозирует агентство. «Это уже вызвало рост заимствований, а также вероятность того, что ограничение расходов продолжится и в 2021 году», — отметило МЭА.

«Распространение пандемии COVID-19 превзошло ожидания, и в настоящее время в 2020 году ожидается самое большое снижение инвестиций в энергетику за всю историю, сокращение на одну пятую или почти на 400 миллиардов долларов капитальных расходов по сравнению с 2019 годом», — сообщило МЭА. При этом в начале года ожидалось, что мировые инвестиции в энергетику могут вырасти в 2020 году на 2%, что стало бы самым высоким ростом с 2014 года, отмечает агентство.

По данным МЭА, инвестиции в угольную промышленность в 2020 году снизятся по отношению к 2019 году на 15%, электроэнергетический сектор — на 10%. МЭА также ожидает исторические перемены в 2020 году поскольку электричество становится самым крупнозатратным среди потребительских расходов на энергию.

Читайте еще в «Терминале», глобальный спрос на нефть может упасть на 20%, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за коронавируса. Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА), призвав Саудовскую Аравия помочь стабилизировать нефтяные рынки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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