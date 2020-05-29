Азербайджан может начать совместную переработку нефти в Беларуси

Азербайджан и Беларусь могут наладить совместную переработку нефти в рамках развития сотрудничества в энергетической отрасли.

Об этом сказал посол Азербайджана в Белоруссии Латиф Гандилов, пишет АНГИ.

«Думаю, что по мере развития ситуации объем поставок можно будет увеличивать, но это уже будут обсуждать наши нефтяные компании. Для этого найдены соответствующие прочные механизмы. Возможно, здесь появятся и другие формы сотрудничества. Например, в Белоруссии может быть налажена совместная нефтепереработка и последующая продажа продукции на рынок третьих стран», — сказал Гандилов.

«Но это только как пример. Главное, что Азербайджан уже имеет возможность поставлять нефть в Белоруссию на постоянной основе», — отметил он БелТА.

Дипломат также сообщил, что дальнейшие вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, возможно, будут обсуждаться во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, который ожидается в этом году.