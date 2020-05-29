Уряд надав роз’яснення щодо особливостей митних платежів для користувачів «митним складом»

Обновлено: Май 29, 2020. Тэги: , , ,

Уряд надав роз’яснення щодо особливостей митних платежів для користувачів «митним складом»

Кабінет Міністрів  надав роз’яснення щодо алгоритму забезпечення сплати митних платежів при переміщенні (внутрішнім транзитом) природного газу трубопровідним транспортом, зокрема для зберігання у режимі «Митний склад».

Відповідна інформація міститься в постанові Уряду № 415 від 27 травня 2020 р, пише пресслужба ОГТСУ.

Переміщення внутрішнім транзитом  митною територією України природного газу, в т.ч.  з метою подальшого його зберігання в митному режимі «Митний склад», здійснюватиметься за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. Ці гарантії надає декларант. Якщо замовник послуг зберігання є резидентом України, декларантом виступає саме він. Для компаній-нерезидентів послуги з декларування надаватиме ТОВ «Оператор ГТС України».

Алгоритм оформлення транспортування природного газу до газосховищ та подальшого його розміщення в митному режимі «Митний склад» для резидентів України з 1 червня 2020 року:

  1. АТ «Укртрансгаз» оформляє періодичну митну декларацію типу ІМ 74 (митний склад).
  2. Оформлення (самостійно) періодичної митної декларації типу ТР81 (внутрішній транзит з гарантією) одночасно з наданням митним органам забезпечення сплати митних платежів у розмірі щонайменше 20% від митної вартості зазначених в декларації обсягів газу. Забезпечення митних платежів не вимагається у випадку, якщо об’єм в періодичній декларації не перевищує сумарний об’єм природного газу, який оформлювався цим декларантом протягом 365 днів за додатковими деклараціями до періодичних митних декларацій.

Алгоритм оформлення транспортування природного газу до газосховищ та подальшого його розміщення в митному режимі «Митний склад» для нерезидентів з 1 червня 2020 року:

  1. АТ «Укртрансгаз» оформляє періодичну митну декларацію типу ІМ 74 (митний склад).
  2. Оператор ГТС України оформляє митну декларація типу ТР81 (внутрішній транзит з гарантією) одночасно з наданням митним органам забезпечення сплати митних платежів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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