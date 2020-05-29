Уряд надав роз’яснення щодо особливостей митних платежів для користувачів «митним складом»

Кабінет Міністрів надав роз’яснення щодо алгоритму забезпечення сплати митних платежів при переміщенні (внутрішнім транзитом) природного газу трубопровідним транспортом, зокрема для зберігання у режимі «Митний склад».

Відповідна інформація міститься в постанові Уряду № 415 від 27 травня 2020 р, пише пресслужба ОГТСУ.

Переміщення внутрішнім транзитом митною територією України природного газу, в т.ч. з метою подальшого його зберігання в митному режимі «Митний склад», здійснюватиметься за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. Ці гарантії надає декларант. Якщо замовник послуг зберігання є резидентом України, декларантом виступає саме він. Для компаній-нерезидентів послуги з декларування надаватиме ТОВ «Оператор ГТС України».

Алгоритм оформлення транспортування природного газу до газосховищ та подальшого його розміщення в митному режимі «Митний склад» для резидентів України з 1 червня 2020 року:

АТ «Укртрансгаз» оформляє періодичну митну декларацію типу ІМ 74 (митний склад). Оформлення (самостійно) періодичної митної декларації типу ТР81 (внутрішній транзит з гарантією) одночасно з наданням митним органам забезпечення сплати митних платежів у розмірі щонайменше 20% від митної вартості зазначених в декларації обсягів газу. Забезпечення митних платежів не вимагається у випадку, якщо об’єм в періодичній декларації не перевищує сумарний об’єм природного газу, який оформлювався цим декларантом протягом 365 днів за додатковими деклараціями до періодичних митних декларацій.

Алгоритм оформлення транспортування природного газу до газосховищ та подальшого його розміщення в митному режимі «Митний склад» для нерезидентів з 1 червня 2020 року: