2020-06-26: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Июнь 26, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-06-26: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 41,62 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,39%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,21 доллара за баррель, прибавив 1,27%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня после роста накануне на американских статданных, пишет «Investing.com»

Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать снижение на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:28 мск составила $41,66 за баррель, что на $0,61 (1,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,74 (1,8%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:30 мск повысились в цене на $0,56 (1,45%) — до $39,28 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,71 (1,9%).

Поддержку нефтяному рынку вчера оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 июня, уменьшилось на 60 тыс. и составило 1,48 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать новости о ситуации с распространением коронавируса в США. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести лишь к частичному восстановлению ограничительных мер.

«В «горячих точках» наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться», — сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать «более оперативно, чем два-три месяца назад».

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

«Заметный скачок заказов на товары длительного пользования и заверения экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, согласно которым США не собираются закрывать экономику, дали толчок (нефтяным ценам)», — отмечает главный рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Автор:

(Всего статей: 8719)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: