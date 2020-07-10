В первом полугодии 2020 г. добыча угля в Украине сократилась на 14,2%

Обновлено: Июль 10, 2020. Тэги: ,

В первом полугодии 2020 г. добыча угля в Украине сократилась на 14,2%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2020 года сократили добычу рядового угля на 14,3% (на 2,19 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 13,15 млн тонн.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает БизнесЦензор.

В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за шесть месяцев текущего года сократили добычу на 27,8% (на 513,8 тыс. тонн) – до 1,33 млн тонн.

Шахты Донецкой области в первом полугодии обеспечили добычу 4,92 млн тонн угля (-2,5% к январю-июню 2019 года), Луганской – 95,1 тыс. тонн (-53,3%), Днепропетровской – 7 млн 487,4 тыс. тонн (-20,5%), Львовской – 634,3 тыс. тонн (-2,2%), Волынской – 15,9 тыс. тонн (-43%).

В июне 2020 года добыча рядового угля снизилась на 13,1% (на 331,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,2 млн тонн.

Ранее «Терминал» писал, что ДТЭК предложил Центрэнерго покупать уголь по формуле Роттердам+.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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