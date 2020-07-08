ДТЭК предложил Центрэнерго покупать уголь по формуле Роттердам+

Обновлено: Июль 08, 2020. Тэги: , ,

ДТЭК предложил Центрэнерго покупать уголь по формуле Роттердам+

ООО «Д.Трейдинг» (входит в ДТЭК) предложило ПАО «Центрэнерго» покупать уголь по формуле Роттердам+, но Центрэнерго не устраивает условие 100% предоплаты.

Об этом сказал и.о. генерального директора Центрэнерго Александр Корчинский по итогам совещания в Министерстве энергетики. Предает Ліга.Бизнес.

По его словам, 6 июня на совещании с представителями компании ДТЭК в Минэнерго и.о. министра энергетики Ольга Буславець поручила Центрэнерго рассмотреть «возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам».

В частности — у ООО «ДТЭК Добропольеуголь», входящей в холдинг ДТЭК и шахты которого выведены в простой.

«Коммерческое предложение, которое мы получили сегодня утром, неприемлемо для Центрэнерго по нескольким принципиальным позициям, в том числе из-за условия предоплаты. Никакого финансового давления на государственное предприятие быть не может! Сегодня, 8 июля, в ходе дискуссии нам удалось сблизить позиции, а процесс переговоров наконец перешел в конструктивное русло», — отметил Корчинский.

По словам руководителя Центрэнерго, Д.Трейдинг предложило цену 1650 грн за тонну энергетического угля. Он подчеркнул, что ценообразование является формульным и будет зависеть от индекса API 2 с учетом курса доллара на момент поставки. Это условие является стартовым для начала второго этапа переговоров.

Корчинский подчеркнул, что сейчас самым большим препятствием в переговорах является требование представителей ДТЭК о 100% предварительной оплаты за отгруженный уголь.

«Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему Центрэнерго должно предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата потребует от Центрэнерго привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет. Напомню, что неработающее государственное предприятие Энергорынок до сих пор должно Центрэнерго более 1,4 млрд грн», — подчеркнул Корчинский.

Ранее «Терминал» писал, что у Міненерго провели нараду щодо виходу з кризи у вугільній галузі.

Автор:

(Всего статей: 8777)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: