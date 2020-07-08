ДТЭК предложил Центрэнерго покупать уголь по формуле Роттердам+

ООО «Д.Трейдинг» (входит в ДТЭК) предложило ПАО «Центрэнерго» покупать уголь по формуле Роттердам+, но Центрэнерго не устраивает условие 100% предоплаты.

Об этом сказал и.о. генерального директора Центрэнерго Александр Корчинский по итогам совещания в Министерстве энергетики. Предает Ліга.Бизнес.

По его словам, 6 июня на совещании с представителями компании ДТЭК в Минэнерго и.о. министра энергетики Ольга Буславець поручила Центрэнерго рассмотреть «возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам».

В частности — у ООО «ДТЭК Добропольеуголь», входящей в холдинг ДТЭК и шахты которого выведены в простой.

«Коммерческое предложение, которое мы получили сегодня утром, неприемлемо для Центрэнерго по нескольким принципиальным позициям, в том числе из-за условия предоплаты. Никакого финансового давления на государственное предприятие быть не может! Сегодня, 8 июля, в ходе дискуссии нам удалось сблизить позиции, а процесс переговоров наконец перешел в конструктивное русло», — отметил Корчинский.

По словам руководителя Центрэнерго, Д.Трейдинг предложило цену 1650 грн за тонну энергетического угля. Он подчеркнул, что ценообразование является формульным и будет зависеть от индекса API 2 с учетом курса доллара на момент поставки. Это условие является стартовым для начала второго этапа переговоров.

Корчинский подчеркнул, что сейчас самым большим препятствием в переговорах является требование представителей ДТЭК о 100% предварительной оплаты за отгруженный уголь.

«Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему Центрэнерго должно предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата потребует от Центрэнерго привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет. Напомню, что неработающее государственное предприятие Энергорынок до сих пор должно Центрэнерго более 1,4 млрд грн», — подчеркнул Корчинский.

Ранее «Терминал» писал, что у Міненерго провели нараду щодо виходу з кризи у вугільній галузі.