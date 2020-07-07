У Міненерго провели нараду щодо виходу з кризи у вугільній галузі

У Міністерстві енергетики на виконання доручення Президента України відбулася нарада щодо сталого забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт, які зараз перебувають у простої.

Передає пресслужба Міненерго.

У нараді взяли участь представники генеруючих компаній, вугільної галузі та незалежних профспілок гірників, які 30 червня почали безстрокову акцію під стінами Офісу Президента з вимогою забезпечити стабільну роботу шахт та виплати заробітної плати.

Незважаючи на рішення Кабінету Міністрів щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на теплових електростанціях, на даний час ПАТ «Центренерго продовжує використовувати природний газ для виробництва електричної енергії. Тому, підприємству було рекомендовано визначитись із перспективами закупівель вугільної продукції до кінця року.

«Зараз спалювання газу видається економічно вигідним, проте це тимчасове короткострокове рішення. Наразі вже спостерігається тенденція до збільшення ціни на природний газ. А з початком опалювального сезону і підвищенням попиту таке зростання лише прискориться. Тому, для надійної роботи електроенергетичного комплексу в осінньо-зимовий період необхідно забезпечити стале постачання вугільної продукції. Але чим довше шахти перебуватимуть у вимушеному простої, тим складніше буде повернути їх до нормального режиму роботи. Тому, якщо вже найближчим часом шахтарі не повернуться до роботи, в осінньо-зимовий період ми будемо вимушені імпортувати вугілля за зовсім іншими цінами», — пояснила Ольга Буславець.

На друге півріччя ПАТ «Центренерго» потребує орієнтовно 2,4 млн тонн вугільної продукції. З яких державними шахтами може бути забезпечено лише близько половини від необхідного обсягу. Решту ПАТ «Центренерго» має можливість закуповувати у вітчизняних виробників по конкурентним цінам.

У ході наради представники «Центренерго» також висловили намір залучити кредити державних банків для фінансового оздоровлення підприємства.

Учасники наради домовились провести додаткові консультації з питань постачання вугільної продукції вітчизняного виробництва енергогенеруючій компанії. Та представити результати напрацювань на наступній зустрічі, проведення якої заплановано на поточному тижні.

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