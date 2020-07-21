Цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса

Цены на нефть выросли во вторник на фоне надежд на восстановление спроса, но опасения о повторном введении карантинных мер из-за растущего числа случаев коронавируса сдерживали подъем.

Передает Рейтер.

Поддержку ценам оказали обнадеживающие новости об испытаниях экспериментальных вакцин от коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки выросли на 2,56% до $44,39 за баррель к 13:17 по Киеву, на — прибавили 2,47% до $41,93 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.