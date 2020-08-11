Энергия морского ветра в Британии через 2 года станет дешевле угля и газа

Энергия, выработанная офшорными ветровыми станциями Великобритании, стала настолько дешевой, что тарифы на электричество вскоре поползут вниз в масштабах всей страны.

Проекты возобновляемой энергетики в Британии с давних пор субсидируются правительством. Это вызывает недовольство рядовых граждан, вынужденных больше платить по счетам за электричество. Однако самые новые станции морского ветра, благодаря развитию технологий, уже способны работать с так называемыми «отрицательными субсидиями», то есть они быстро возвращают деньги правительству и способны привести к уменьшению счетов за электричество для населения. К таким выводам пришли специалисты Имперского колледжа.

«Офшорная ветровая энергия вскоре станет настолько дешевой в производстве, что станет более выгодной, чем электростанции на ископаемом топливе, и, возможно, самой дешевой формой энергии в Британии. Обычно субсидии на энергетику увеличивали счета за электричество для домохозяйств, но через пару лет дешевая возобновляемая энергия станет более выгодной. Это поразительное достижение», — сказал ведущий исследователь Малте Янсен.

Энергетические компании, участвующие в аукционах на строительство новых офшорных станций, устанавливают долгосрочную цену продажи произведенной ими энергии правительству. В прошлом году Британия провела рекордный аукцион, на котором компании предложили построить морскую ветровую станцию, выдающую чистую энергию на 30% дешевле, чем двумя годами ранее (примерно $51 за 1 МВт*ч).

Эксперты проанализировали эти тенденции и обнаружили, что по всем показателям цены на контракты будут и дальше снижаться. Аналогичные тенденции происходят в Нидерландах и Германии, но Великобритания, вероятно, станет первой страной с «отрицательными субсидиями» в ветроэнергетику.

То есть новая отрасль не просто станет рентабельной, а позволит начать заметно снижать стоимость вырабатываемой энергии для потребителей в масштабах страны.

Причины снижения цен на производство ветровой энергии — в развитии технологии самих ветряков: появляются все более крупные турбины и их ставят все дальше от берега, где ветер дует чаще и сильнее. Успех Британии можно перенести и на другие страны мира, полагают исследователи.

Осенью прошлого года в Британии произошел переломный момент — вся страна в течение целого квартала получала больше энергии от ветра и солнца, чем от угля, нефти и газа. Основной вклад в декарбонизацию внесло строительство морских ветровых ферм.