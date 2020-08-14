Клієнти «Укртрансгазу» онлайн відстежуватимуть вільні потужності ПСГ

З серпня 2020 року «Укртрансгаз» як оператор ПСГ України почав щодобово оприлюднювати актуальну інформацію про вільні потужності газосховищ на сайті.

Про це повідомляє пресслужба «Укртрансгазу».

В компанії повідомляють, що в інформаційній платформі оператора газосховищ додано функцію з моніторингу вільної потужності закачування та відбору природного газу на поточну та наступну добу.

«Така інформація оновлюється щоразу після завершення процедури розгляду номінацій/реномінацій, що дає змогу клієнтам оперативно планувати власні бізнес-процеси, пов’язані зі зберіганням газу, реагувати на ринкові зміни, балансувати», — зазначили в компанії.

За даними «Укртрансгазу», на сьогодні 700 українських та 72 іноземні компанії є замовниками послуг зберігання газу. Запроваджений «Укртрансгазом» моніторинг вільної потужності не вимагається українським Кодексом газосховищ, але відповідає стандартам роботи інформаційних ресурсів більшості операторів зберігання газу в ЄС.