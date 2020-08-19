Укрнафте удалось продать нефть на аукционе выше стартовой цены

Обновлено: Август 19, 2020. Тэги: , , , ,

Укрнафте удалось продать нефть на аукционе выше стартовой цены

«Укрнафта» на торгах во вторник на Украинской энергетической бирже (УЭБ) продала 243,629 тыс. тонн нефти при стартовой цене ресурса 8 тыс. 192,12 грн/тонна с учетом НДС. То есть средневзвешенная цена продажи составила 8 тыс. 868,95 грн/тонна (+8,3%).

Передает Зеркало недели. Результаты аукциона опубликованы на сайте Укрнафты.

Отмечается, что рост стартовой цены произошел благодаря готовности государственной «Укртранснафты» принять участие в торгах, составив конкуренцию структурам группы «Приват», контролирующим Кременчугский НПЗ.

Указано, что июльский нефтяной аукцион был отменен в связи с искусственно заниженной ценой на ресурс «Укрнафты», связанной с несовершенством украинского законодательства.

Ранее «Терминал» писал, что добыча «Укрнафты» увеличилась.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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