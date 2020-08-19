Укрнафте удалось продать нефть на аукционе выше стартовой цены

«Укрнафта» на торгах во вторник на Украинской энергетической бирже (УЭБ) продала 243,629 тыс. тонн нефти при стартовой цене ресурса 8 тыс. 192,12 грн/тонна с учетом НДС. То есть средневзвешенная цена продажи составила 8 тыс. 868,95 грн/тонна (+8,3%).
Передает Зеркало недели. Результаты аукциона опубликованы на сайте Укрнафты.
Отмечается, что рост стартовой цены произошел благодаря готовности государственной «Укртранснафты» принять участие в торгах, составив конкуренцию структурам группы «Приват», контролирующим Кременчугский НПЗ.
Указано, что июльский нефтяной аукцион был отменен в связи с искусственно заниженной ценой на ресурс «Укрнафты», связанной с несовершенством украинского законодательства.
Ранее «Терминал» писал, что добыча «Укрнафты» увеличилась.