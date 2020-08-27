Общая сумма финансовых потерь Энергоатома за I полугодие составила около 10 млрд грн

Обновлено: Август 27, 2020. Тэги: ,

Общая сумма финансовых потерь Энергоатома за I полугодие составила около 10 млрд грн

В первом полугодии 2020 года Энергоатому пришлось работать в непредсказуемых и непрогнозируемых условиях, вызванных, среди прочего, значительным падением промышленного производства, сокращением спроса на электроэнергию и карантинными мероприятиями в связи с пандемией. Об этом заявил глава компании Петр Котин на заседании Балансовой комиссии Энергоатома.

Сообщает пресс-служба Энергоатома.

«Новым прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год от 28 апреля текущего года для Энергоатома было предусмотрено рекордно низкое производство электроэнергии – 73,7 млрд кВт-ч. Это привело к искусственным балансовых ограничениям, отключению энергоблоков от сети и работе на пониженной мощности», – отметил врио президента Энергоатома.

Кроме уменьшения новым балансом объемов производства электроэнергии на АЭС на 12%, подчеркнул Петр Котин, Компания столкнулась с административными ограничениями, которые не позволяли производить дополнительную электроэнергию даже в периоды повышения спроса на нее. Общая сумма финансовых потерь Компании за I полугодие составила около 10 млрд грн, из которых 6 млрд 696 млн грн – задолженность ГП «Гарантированный покупатель» за поставленную Энергоатомом электроэнергию, 292 млн грн – задолженность НЭК «Укрэнерго» и 662 млн грн – сумма краткосрочных кредитов, которые Компании пришлось брать, чтобы закрывать критические платежи.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом и Укргидроэнерго продали на УЭБ электроэнергию для населения по 1 копейке за кВт-ч.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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