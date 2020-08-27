Общая сумма финансовых потерь Энергоатома за I полугодие составила около 10 млрд грн

В первом полугодии 2020 года Энергоатому пришлось работать в непредсказуемых и непрогнозируемых условиях, вызванных, среди прочего, значительным падением промышленного производства, сокращением спроса на электроэнергию и карантинными мероприятиями в связи с пандемией. Об этом заявил глава компании Петр Котин на заседании Балансовой комиссии Энергоатома.

Сообщает пресс-служба Энергоатома.

«Новым прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год от 28 апреля текущего года для Энергоатома было предусмотрено рекордно низкое производство электроэнергии – 73,7 млрд кВт-ч. Это привело к искусственным балансовых ограничениям, отключению энергоблоков от сети и работе на пониженной мощности», – отметил врио президента Энергоатома.

Кроме уменьшения новым балансом объемов производства электроэнергии на АЭС на 12%, подчеркнул Петр Котин, Компания столкнулась с административными ограничениями, которые не позволяли производить дополнительную электроэнергию даже в периоды повышения спроса на нее. Общая сумма финансовых потерь Компании за I полугодие составила около 10 млрд грн, из которых 6 млрд 696 млн грн – задолженность ГП «Гарантированный покупатель» за поставленную Энергоатомом электроэнергию, 292 млн грн – задолженность НЭК «Укрэнерго» и 662 млн грн – сумма краткосрочных кредитов, которые Компании пришлось брать, чтобы закрывать критические платежи.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом и Укргидроэнерго продали на УЭБ электроэнергию для населения по 1 копейке за кВт-ч.