С 1 сентября Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Белоруссии от 27 августа №503, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Investing.com».

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 т (ранее — $46,9).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $25,7 до $26,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $14 до $14,2 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были повышены.

Читайте в «Терминале», Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), Белорусский металлургический завод (БМЗ) не проводят забастовок и останавливать производство не планируют.