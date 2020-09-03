Міненерго та Держенергоефективності розроблено законопроєкт щодо запровадження прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом

Обновлено: Сентябрь 03, 2020. Тэги: , , , ,

Міненерго та Держенергоефективності розроблено законопроєкт щодо запровадження прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом

Міненерго та Держенергоефективності спільно із Біоенергетичною асоціацією України розроблено законопроєкт щодо розвитку прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом в Україні.

Інформує Міненерго.

Зокрема, законопроєктом передбачається:

  • створення ринкового механізму торгівлі біопаливом — СЕТ;
  • покладення обов’язку поступово здійснювати торгівлю біопаливом через СЕТ на визначених суб’єктів господарювання;
  • затвердження вимог до якості біопалива, яке реалізовується через СЕТ;
  • введення адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо здійснення торгівлі твердим біопаливом.

Наголошується, що впровадження єдиного прозорого ринку торгівлі біопаливом дасть можливість використати значний потенціал вітчизняної біоенергетики для зменшення імпортозалежності країни.

Йдеться про те, що Україна має значні ресурси для забезпечення заміщення природного газу місцевим біопаливом, зокрема, цей потенціал становить завдяки:

  • енергетичним культурам — ≈ 20 млрд куб. м;
  • відходам сільського господарства — ≈ 9,3 млрд куб. м.

Читайте у «Терміналі»: Держенергоефективності ініціювало законопроєкт про енергетичні рослини.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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