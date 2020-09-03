Міненерго та Держенергоефективності розроблено законопроєкт щодо запровадження прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом

Міненерго та Держенергоефективності спільно із Біоенергетичною асоціацією України розроблено законопроєкт щодо розвитку прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом в Україні.
Інформує Міненерго.
Зокрема, законопроєктом передбачається:
- створення ринкового механізму торгівлі біопаливом — СЕТ;
- покладення обов’язку поступово здійснювати торгівлю біопаливом через СЕТ на визначених суб’єктів господарювання;
- затвердження вимог до якості біопалива, яке реалізовується через СЕТ;
- введення адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо здійснення торгівлі твердим біопаливом.
Наголошується, що впровадження єдиного прозорого ринку торгівлі біопаливом дасть можливість використати значний потенціал вітчизняної біоенергетики для зменшення імпортозалежності країни.
Йдеться про те, що Україна має значні ресурси для забезпечення заміщення природного газу місцевим біопаливом, зокрема, цей потенціал становить завдяки:
- енергетичним культурам — ≈ 20 млрд куб. м;
- відходам сільського господарства — ≈ 9,3 млрд куб. м.
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