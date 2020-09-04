Центренерго знову закликало уряд посприяти залученню кредитів держбанків

ПАТ «Центренерго» знову закликало уряд і Міністерство енергетики посприяти в залученні компанією кредитного фінансування держбанків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби «Центренерго».

В червні компанія звернулася до державних банків з проханням про кредити на суму 1,3 млрд грн, паралельно попросивши профільне міністерство про відповідну підтримку.

«Жодне з прохань до Міненерго і уряду про надання кредитної лінії в державних банках на закупівлю вугілля у держшахт, про зміну правил ринку електроенергії без преференції приватним компаніям, про встановлення економічно обґрунтованих коефіцієнтів за балансування енергосистеми – почуті не були», – повідомляє компанія.

У компанії відзначають, що «Центренерго» в черговий раз відгукнулося на прохання профільного міністерства підтримати державні шахти і перерахувало ПАТ “Шахта “Надія”, 100% якої належить Міненерго, авансовий платіж в розмірі 5 млн грн для виплати боргів із зарплати.

“Шахта “Надія” в серпні не відвантажувала на адресу генкомпанії вугілля, незважаючи на укладений в липні договір, який дозволив шахті вийти з простою.

«Термінал» писав, Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» наразі розрахувалася із шахтарями, сплативши їм у серпні 610 мільйонів 46 тисяч гривень.