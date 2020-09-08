Кувейт оказалась на грани банкротства в связи с падением цен на нефть

Обновлено: Сентябрь 08, 2020. Тэги: , , ,

Кувейт оказалась на грани банкротства в связи с падением цен на нефть

Одна из богатейших стран мира – Кувейт – оказалась на грани банкротства в связи с падением цен на нефть. Уже через два месяца властям страны нечем будет платить зарплату госслужащим.

Бюджет Кувейта на 90% основан на продаже углеводорода и три четверти от полученных средств уходят на выплату заработных плат и различных пособий гражданам страны, пишет АНГИ.

По оценкам экспертов, в государственном секторе Кувейта занято до 80% всего трудоспособного населения, на каждую семью ежемесячно выплачивается свыше $2 тыс. субсидий.

В связи с тем, что дефицит бюджета Кувейта в текущем году оценивается в $46 млрд, правительство страны приняло решение об использовании средств из Фонда благосостояния и для оздоровления экономики, и уже забрало оттуда порядка $7 млрд.

Спасти кувейтскую экономику мог бы выпуск гособлигаций, однако этому решительно сопротивляется парламент, не в последнюю очередь из-за того, что в прошлый раз подобный шаг спровоцировал серию коррупционных скандалов.

Экономическая ситуация в Кувейте в значительной степени осложняется болезнью эмира Кувейта, 91-летнего шейха Сабаха аль-Ахмад ас-Сабаха. В конце июля глава Кувейта был срочно госпитализирован, он до сих пор находится в больнице, отмечает «Комсомольская правда».

«Сложная экономическая ситуация обусловлена низкой диверсификацией экономики Кувейта и высоким уровнем коррупции. Страну сотрясают скандалы, связанные с борьбой кланов за изменение алгоритма наследования, – пояснил советник Института ВЭБ Владимир Сидоров. – Кстати Россия была бы заинтересована в стабилизации ситуации. Среди причин – борьба за обеспечение возвращения на родину неправосудно преследуемой в Кувейте россиянки Марии Лазаревой. Решительные меры, предпринимаемые шейхом Насером (сыном правящего эмира и бывшим министром обороны), отправленным в отставку в ноябре прошлого года за публикации о фактах чудовищной коррупции и похищения более 700 млн. долларов из Военного фонда группой шейхов, приближенных к бывшему премьер-министру Кувейте, могут помочь россиянке. Дела Лазаревой были полностью сфабрикованы, чтобы отвлечь внимание общественности от реальных коррупционных скандалов, продолжающих дестабилизировать Кувейт».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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