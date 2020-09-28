Власти ФРГ сомневаются в законности санкций по «Северному потоку 2″

Правительство Германии всерьёз сомневается, что санкции США против проекта газопровода «Северный поток 2″ соответствуют международному праву, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Передает Прайм.

Так он прокомментировал доклад экономической службы бундестага, в котором отмечается, что, несмотря на четкую позицию ФРГ и Брюсселя, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право, «не стоит полностью игнорировать аргументацию США». По мнению авторов доклада, принцип защиты национальных интересов, который применяет США, может «выглядеть надуманным», но применение этого принципа является следствием политических решений, для которых не существует юридических ограничений такого рода, а в международном праве нет объективных критериев, которые бы регулировали применение указанного принципа.

«У правительства серьезные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад», — заявил Зайберт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, считает ли правительство Германии, что санкции США против «Северного потока 2″ нарушают международное право.

Ранее «Терминал» писал, что США планируют создать коалицию для борьбы с «Северным потоком-2″.