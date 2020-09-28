Рубрика | газ, Др. страны

Власти ФРГ сомневаются в законности санкций по «Северному потоку 2″

Обновлено: Сентябрь 28, 2020. Тэги: , ,

Власти ФРГ сомневаются в законности санкций по «Северному потоку 2″

Правительство Германии всерьёз сомневается, что санкции США против проекта газопровода «Северный поток 2″ соответствуют международному праву, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Передает Прайм.

Так он прокомментировал доклад экономической службы бундестага, в котором отмечается, что, несмотря на четкую позицию ФРГ и Брюсселя, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право, «не стоит полностью игнорировать аргументацию США». По мнению авторов доклада, принцип защиты национальных интересов, который применяет США, может «выглядеть надуманным», но применение этого принципа является следствием политических решений, для которых не существует юридических ограничений такого рода, а в международном праве нет объективных критериев, которые бы регулировали применение указанного принципа.

«У правительства серьезные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад», — заявил Зайберт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, считает ли правительство Германии, что санкции США против «Северного потока 2″ нарушают международное право.

Ранее «Терминал» писал, что США планируют создать коалицию для борьбы с «Северным потоком-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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