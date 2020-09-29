У Міненерго розробили пакет законопроектів для розвитку біоенергетики та заміщення газу

Обновлено: Сентябрь 29, 2020. Тэги: , ,

У Міненерго розробили пакет законопроектів для розвитку біоенергетики та заміщення газу

Міністерство енергетики спільно з Держенергоефективності та за активної участі Біоенергетичної асоціації України активізувало роботу над законодавством у біоенергетиці, щоб створити сприятливі умови для заміщення імпорту традиційних енергоресурсів та використання місцевих видів палива.

Інформує Урядовий портал.

«Біоенергетика – це можливість диверсифікації значних обсягів палива на шляху до прискорення досягнення енергетичної незалежності. Розроблені нами законопроекти дозволять заміщувати природний газ біопаливом, загальний потенціал якого становить понад 37 млрд куб. м газу в рік», – зазначила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Було підготовлено низку законопроектів, мета яких – активізувати запровадження біоенергетичних проектів:

1. Законопроект щодо розвитку ринку твердих біопалив.

Законопроект передбачає впровадження системи електронної торгівлі твердим біопаливом. Це дасть змогу знизити та вирівняти ціни на біопаливо, підвищити його якість та забезпечити стабільне постачання сировини для твердопаливних котелень та біоТЕЦ.
У цілому, близько 40% відходів вітчизняного агросектору достатньо для заміщення в еквіваленті понад 9 млрд  куб. м газу щороку.

2. Законопроект щодо звільнення біопалива від податку на СО2.

Законопроектом пропонується зниження податкового навантаження для об’єктів біоенергетики з метою покращення їхньої інвестиційної привабливості.

3. Законопроект щодо стимулювання вирощування енергетичних рослин.

Законопроект має на меті покращити умови та усунути існуючі бар’єри для вирощування енергорослин.
Так, в Україні налічується близько 4 млн га малородючих земель, які не є придатними для с/г культур, проте можуть бути ефективно використані для вирощування енергетичних рослин. Реалізувавши зазначене, потенційно можна замістити близько 20 млрд м3 газу у рік.
Водночас, Міністерство разом із Держенергоефективності та стейкхолдерами вивчає питання розвитку біометану на шляху до розробки єдиного бачення його використання в Україні. Завдяки біометану можна замістити близько 8 млрд куб м газу в рік.

Раніше «Термінал» писав, що Міненерго та Держенергоефективності розроблено законопроєкт щодо запровадження прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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