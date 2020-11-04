На Запорожской АЭС началась плановая инспекция МАГАТЭ

С третьего по 15 ноября 2020 инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводят очередную плановую инспекцию энергоблока №5, который находится в плановом среднем ремонте, и сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).

Передает Энергоатом.

На энергоблоке инспекторы Международного агентства по атомной энергии проведут проверку ядерных материалов в бассейне выдержки до отправления отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС) на площадку СХОЯТ и техническое обслуживание систем наблюдения МАГАТЭ. На площадке хранения – установят металлические печати на вентилируемые контейнеры хранения (ВКХ-ВВЭР) и между ВКС-ВВЭР, которые поступят из энергоблока №5, а также проверят учетные, эксплуатационные и отчетные документы.

Инспекция проходит в рамках международного Соглашения между Украиной и МАГАТЭ для выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее Терминал писал, что НАЭК «Энергоатом» планирует достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС в 2026 году.