Санкции по Северному потоку-2 будут включены в законопроект об обороне США

Обновлено: Ноябрь 11, 2020. Тэги:

Санкции по Северному потоку-2 будут включены в законопроект об обороне США

Законодатели обеих палат Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета США.

Об этом агентству Bloomberg сообщили два источника.

«Санкции против проекта Газпрома «Северный поток — 2″ будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над его завершением», — отмечается в сообщении.

Указывается, что ограничения будут включены в Закон о выделении средств на национальную оборону в 2021 году, который должен быть принят до конца года. При этом уточняется, что Германия как союзная страна не будет подпадать под эти санкции.

«Терминал» писал, члены Украинского кокуса Конгресса призвали лидеров Конгресса включить законопроект о расширении санкций против российского трубопровода для доставки природного газа в Европу в Закон об ассигнованиях на национальную оборону 2021 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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