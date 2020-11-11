Санкции по Северному потоку-2 будут включены в законопроект об обороне США

Законодатели обеих палат Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета США.



Об этом агентству Bloomberg сообщили два источника.

«Санкции против проекта Газпрома «Северный поток — 2″ будут нацелены на страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами над его завершением», — отмечается в сообщении.

Указывается, что ограничения будут включены в Закон о выделении средств на национальную оборону в 2021 году, который должен быть принят до конца года. При этом уточняется, что Германия как союзная страна не будет подпадать под эти санкции.

«Терминал» писал, члены Украинского кокуса Конгресса призвали лидеров Конгресса включить законопроект о расширении санкций против российского трубопровода для доставки природного газа в Европу в Закон об ассигнованиях на национальную оборону 2021 года.