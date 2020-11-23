Аппеляционные инстанции отказали «Укрэнерго» в удовлетворении жалоб в делах об оплате компаниями ДТЭК тарифа на передачу э/э при ее экспорте

Западный аппеляционный хозяйственный суд и Центральный аппеляционный хозяйственный суд отказали НЭК «Укрэнерго» в удовлетворении апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции, отказавших НЭК в исках к «ДТЭК Западэнерго» и ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» о взыскании 425,8 и 85,28 млн грн соответственно за услугу по передаче э/э при экспорте.

Передает Интерфакс-Украина.

«Аппеляционную жалобу ЧАО НЭК «Укрэнерго» оставить без удовлетворения», – говорится в решениях обоих судов, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Согласно реестру, Центральный аппеляционный суд рассматривал жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 2 июля 2020 года, отказавшему НЭК в иске к ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», Западный аппеляционный суд – жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Львовской области от 17 августа, отказавшему ей в иске к «ДТЭК Западэнерго».

Ранее Терминал писал, что НКРЭКУ одобрила повышение тарифа «Укрэнерго» на передачу э/э на 2021 год.