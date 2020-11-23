Аппеляционные инстанции отказали «Укрэнерго» в удовлетворении жалоб в делах об оплате компаниями ДТЭК тарифа на передачу э/э при ее экспорте

Обновлено: Ноябрь 23, 2020. Тэги: , , ,

Аппеляционные инстанции отказали «Укрэнерго» в удовлетворении жалоб в делах об оплате компаниями ДТЭК тарифа на передачу э/э при ее экспорте

Западный аппеляционный хозяйственный суд и Центральный аппеляционный хозяйственный суд отказали НЭК «Укрэнерго» в удовлетворении апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции, отказавших НЭК в исках к «ДТЭК Западэнерго» и ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» о взыскании 425,8 и 85,28 млн грн соответственно за услугу по передаче э/э при экспорте.

Передает Интерфакс-Украина.

«Аппеляционную жалобу ЧАО НЭК «Укрэнерго» оставить без удовлетворения», – говорится в решениях обоих судов, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Согласно реестру, Центральный аппеляционный суд рассматривал жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 2 июля 2020 года, отказавшему НЭК в иске к ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», Западный аппеляционный суд – жалобу НЭК на решение Хозяйственного суда Львовской области от 17 августа, отказавшему ей в иске к «ДТЭК Западэнерго».

Ранее Терминал писал, что НКРЭКУ одобрила повышение тарифа «Укрэнерго» на передачу э/э на 2021 год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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