Уряд зменшив розмір дивідендів для «Укрінтеренерго» на наступний рік

Обновлено: Ноябрь 26, 2020. Тэги: , ,

Уряд зменшив розмір дивідендів для «Укрінтеренерго» на наступний рік
Кабінет Міністрів України своїм рішенням зменшив розмір дивідендів, які ДП «Укрінтеренерго» сплачуватиме з 1 січня 2021 року та у період виконання функцій постачальника «останньої надії».

Про це під час засідання уряду сказав в.о. міністра енергетики Юрій Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова, презентована Бойком, передбачає зменшення нормативних відрахувань частини чистого прибутку з 80% до 20% з 1 січня 2021 року та у період здійснення державною компанією «Укрнінтеренерго» функції постачальника «останньої надії».

«Укрінтеренерго» було визначене єдиним постачальником електричної енергії на території України, на яке з 1 січня 2019 року по 1 січня 2020 року покладено функцію постачальника останньої надії», — сказав Бойко.

Разом з тим, термін виконання даної функції «Укрінтеренерго» буде продовжено до 31 грудня 2021 року.

«На постачання «останньої надії» переводяться переважно споживачі, що не здатні вчасно та у повному обсязі розраховуватися за постачання електричної енергії. Законодавчо не можливо відмовити неплатоспроможному споживачу, що призвело до стрімкого накопичення дебіторської заборгованості, яка на сьогодні вже становить 2,2 млрд грн»

94% боржників ДП — підприємства державної та комунальної власності. У свою чергу, «Укрінтеренерго» заборгувало держбюджету 463 млн грн (прострочена сплата частини чистої прибутку до держбюджету).

Відповідно до закону «Про ринок електричної енергії», постачальник «останньої надії» визначається урядом за результатами конкурсу. У грудні 2018 року уряд призначив ДПЗД «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» на період до 1 січня 2021 року.

Постачальник «останньої надії» забезпечує споживача електроенергією протягом 90 календарних днів за високими тарифами у разі відсутності договору з іншим постачальником.

Раніше «Термінал»писав, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила снижение с 1 октября тарифа на услуги ГП «Укринтерэнерго», выполняющего роль поставщика «последней надежды» (ППН), на 34,9% (на 137,91 грн/МВт-ч) – до 239,28 грн/МВт-ч (без НДС). Соответствующие решение регулятор принял на заседании 9 сентября.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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