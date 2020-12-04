Сделка ОПЕК — с января добычу увеличат на 0,5 млн баррелей в сутки

Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает РБК.

«Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке«, — сказали они.

Как ранее писал OilPoint, 30 ноября министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

Ранее «Терминал» писал, Министры стран ОПЕК+ 3 декабря 2020 года снова попробуют договориться о том, чтобы нарастить добычу нефти с января 2021 года на 2 млн баррелей в сутки.