ОПЕК+ попробует договориться о продлении текущих квот по добыче

Министры стран ОПЕК+ 3 декабря 2020 года снова попробуют договориться о том, чтобы нарастить добычу нефти с января 2021 года на 2 млн баррелей в сутки.

Заседание планировалось на вторник, но отсутствие согласия ряда стран потребовало двухдневной отсрочки, пишет Interfax.

Предполагалось, что после заседания министров ОПЕК в понедельник на следующий день министры стран ОПЕК+ соберутся и утвердят отсрочку наращивания добычи. Базовый вариант — продление текущей квоты в 7,7 млн б/с на первый квартал 2021 года, однако обсуждались варианты и постепенного наращивания не на 2 млн б/с, а более низким темпом внутри первого квартала. Российские компании согласились, что сделку можно продлить на текущих уровнях на первый квартал следующего года, пишет «Интерфакс».

Однако на внеплановых консультациях лидеров сделки — России и Саудовской Аравии — с членами министерского мониторингового комитета (JMMC) в воскресенье не было достигнуто консенсуса. Камнем преткновения стало нежелание Казахстана продлять сделку, и позиция ОАЭ о том, что прежде, чем принимать решение о продлении действующих ограничений, нужно добиться от всех участников исполнения сделки, включая компенсаций за ранее недосокращенные объемы.

В среду вечером нескольких делегатов сообщили СМИ, что страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке после нескольких дней напряженных переговоров и консультаций с правительствами, однако детали пока не ясны.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета — 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года — еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

«Терминал» писал, соглашение ОПЕК+ будет действовать в течение 2021 года и, возможно, дольше из-за сильного влияния пандемии на мировой спрос на нефть. Такое мнение высказал президент Chevron Neftegaz Эндрю МакГран, выступая на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс».