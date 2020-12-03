ОПЕК+ попробует договориться о продлении текущих квот по добыче

Обновлено: Декабрь 03, 2020. Тэги: , ,

ОПЕК+ попробует договориться о продлении текущих квот по добыче

Министры стран ОПЕК+ 3 декабря 2020 года снова попробуют договориться о том, чтобы нарастить добычу нефти с января 2021 года на 2 млн баррелей в сутки.

Заседание планировалось на вторник, но отсутствие согласия ряда стран потребовало двухдневной отсрочки, пишет Interfax.

Предполагалось, что после заседания министров ОПЕК в понедельник на следующий день министры стран ОПЕК+ соберутся и утвердят отсрочку наращивания добычи. Базовый вариант — продление текущей квоты в 7,7 млн б/с на первый квартал 2021 года, однако обсуждались варианты и постепенного наращивания не на 2 млн б/с, а более низким темпом внутри первого квартала. Российские компании согласились, что сделку можно продлить на текущих уровнях на первый квартал следующего года, пишет «Интерфакс».

Однако на внеплановых консультациях лидеров сделки — России и Саудовской Аравии — с членами министерского мониторингового комитета (JMMC) в воскресенье не было достигнуто консенсуса. Камнем преткновения стало нежелание Казахстана продлять сделку, и позиция ОАЭ о том, что прежде, чем принимать решение о продлении действующих ограничений, нужно добиться от всех участников исполнения сделки, включая компенсаций за ранее недосокращенные объемы.

В среду вечером нескольких делегатов сообщили СМИ, что страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке после нескольких дней напряженных переговоров и консультаций с правительствами, однако детали пока не ясны.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета — 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года — еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

«Терминал» писал, соглашение ОПЕК+ будет действовать в течение 2021 года и, возможно, дольше из-за сильного влияния пандемии на мировой спрос на нефть. Такое мнение высказал президент Chevron Neftegaz Эндрю МакГран, выступая на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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