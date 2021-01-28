Укренерго починає починає штрафувати боржників з 1 лютого

Відповідно до Постанови НКРЕКП № 93 від 27.01.2021, скасовано заборону стягувати штрафні санкції з постачальників (в тому числі постачальників універсальних послуг) за борги по оплаті послуг оператора системи передачі (ОСП).

Інформує Укренерго.

У зв’язку з цим з 1 лютого 2021 року НЕК «Укренерго» відновлює застосування до постачальників (в тому числі постачальників універсальних послуг) штрафних санкцій (пені), що передбачені договорами про надання послуг з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Відповідно до умов Договорів про надання послуг з передачі та диспетчеризації, у разі порушення строків оплати ОСП може нараховувати учаснику ринку пеню 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. У випадку з послугами передачі за прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф 7% від суми простроченого платежу.

Наразі сумарний борг учасників ринку за послуги з передачі електричної енергії перевищує 6 млрд грн (з ПДВ), значна частка цієї суми припадає саме на борги постачальників універсальних послуг. Водночас заборгованість по сплаті тарифу на диспетчеризацію складає 581,7 млн грн. Така ситуація вкрай негативно впливає на фінансовий стан Укренерго, яке сьогодні не має достатніх обсягів для бездефіцитного фінансування всіх своїх зобов’язань, зокрема перед ДП «Гарантований покупець» в межах покладених на Компанію спеціальних обов’язків.

Укренерго закликає всіх учасників ринку сумлінно ставитися до своїх зобов’язань з оплати наданих Укренерго послуг з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Раніше Термінал писав, що Укренерго не передбачає віялові відключення споживачів у період похолодання.