Укренерго не передбачає віялові відключення споживачів у період похолодання

Протягом 16-20 січня 2021 року за прогнозом очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17°С. Ця обставина спричинює сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, яке в пікові години доби може зростати на величину до 3000 МВт і загалом сягати 25 000 тис. МВт.

Повідомляє Укренерго.

Для проходження цього складного періоду НЕК «Укренерго» визначило низку заходів для балансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження в години ранкового та вечірнього максимумів споживання. Ключовими заходами є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС та ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС). При цьому, зважаючи на те, що сьогодні на складах ТЕС та ТЕЦ запаси вугілля станом на 14 січня дорівнюють 688 тис. т при мінімально необхідних 900 тис. т, включення в роботу додаткових енергоблоків теплових електростанцій може бути здійснено на резервному паливі (газ, мазут).

При цьому наразі в період сезонного підвищення споживання електроенергії для балансування енергосистеми позитивним фактором є включення в роботу о 00:25 годин 15 січня 2021 року 5-го енергоблоку Запорізької АЕС (ЗАЕС), а також продовження роботи 1-го енергоблоку ЗАЕС до кінця доби 22 січня 2021 року. Таким чином, у найближчі вісім діб Запорізька АЕС зможе працювати шістьма блоками на загальній потужності 5 600 МВт. Це стало можливим завдяки включенню під навантаження ПЛ 750 кВ «Запорізька АЕС — Каховська», будівництво якої НЕК «Укренерго» завершило у листопаді 2020 року.

Крім того, зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані «віялові відключення»), повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються.

Щодо використання іншого інструменту, а саме графіків обмеження потужності (ГОП), зазначаємо, що даний інструмент не має жодного відношення до так званих «віялових відключень» і не передбачає відключення споживачів. Натомість він передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це є можливим, без порушення їхніх технологічних процесів. Застосування такого інструменту оператором системи передачі заздалегідь погоджується з Міністерством енергетики на випадок непередбачуваної втрати значного обсягу генерації в енергосистемі в період пікових навантажень. При цьому, виходячи з поточної ситуації в енергосистемі, введення таких графіків під час періоду низьких температур також не планується.

Читайте у Терміналі: Енергоспоживання протягом першого тижня року було менше, ніж у минулому році.