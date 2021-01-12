Енергоспоживання протягом першого тижня року було менше, ніж у минулому році

Обновлено: Январь 12, 2021. Тэги: ,

Енергоспоживання протягом першого тижня року було менше, ніж у минулому році

Протягом першого тижня нового року показник електроспоживання зменшився відносно попереднього тижня та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Інформує Укренерго.

Так, середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня зменшилося на 5,7% до 442,2 млн кВт·год, а у вихідні навпаки збільшився на 3,4% до 416,1 млн кВт·год. Сумарне електроспоживання зменшилося на 2,2% до 3,02 млрд кВт·год.

Водночас, в порівнянні з минулим роком середньодобове електроспоживання у робочі дні знизилося на 0,6%, а у вихідні — на 1,9%.

З початку січня, за оперативними даними, обсяг споживання склав 4,23 млрд кВт·год, що на 1,9% менше прогнозного значення.

Читайте у Терміналі: Укренерго підписало три кредитних договори для погашення заборгованості перед Гарантованим покупцем.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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