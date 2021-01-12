Енергоспоживання протягом першого тижня року було менше, ніж у минулому році

Протягом першого тижня нового року показник електроспоживання зменшився відносно попереднього тижня та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Інформує Укренерго.

Так, середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня зменшилося на 5,7% до 442,2 млн кВт·год, а у вихідні навпаки збільшився на 3,4% до 416,1 млн кВт·год. Сумарне електроспоживання зменшилося на 2,2% до 3,02 млрд кВт·год.

Водночас, в порівнянні з минулим роком середньодобове електроспоживання у робочі дні знизилося на 0,6%, а у вихідні — на 1,9%.

З початку січня, за оперативними даними, обсяг споживання склав 4,23 млрд кВт·год, що на 1,9% менше прогнозного значення.

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