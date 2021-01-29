2021-01-29: Світові ціни на нафту змінюються різнопланово

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 55,37 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:13, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,29%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,16 долара за барель, втративши 0,34%.

Карантинні заходи, введені для стримування поширення коронавирусной інфекції, обмежують туристичні поїздки і попит на паливо по всьому світу — від Пекіна до Лос-Анджелеса, пише агентство «Investing.com».

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:36 мск склала $ 55,37 за барель, що на $ 0,16 (0,29%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 28 січня ці контракти подешевшали на $ 0,28 (0,5%) — до $ 55,53 за барель. Термін дії березневих контрактів закінчується сьогодні після закриття ринку. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:40 мск склала $ 52,01 за барель, що на $ 0,33 (0,63%) нижче рівня на закриття ринку в четвер. Напередодні ф’ючерси знизилися в ціні на $ 0,51 (1%) — до $ 52,34 за барель.