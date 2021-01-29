2021-01-29: Світові ціни на нафту змінюються різнопланово

Обновлено: Январь 29, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-01-29: Світові ціни на нафту змінюються різнопланово

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 55,37 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:13, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,29%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,16 долара за барель, втративши 0,34%.

Карантинні заходи, введені для стримування поширення коронавирусной інфекції, обмежують туристичні поїздки і попит на паливо по всьому світу — від Пекіна до Лос-Анджелеса, пише агентство «Investing.com».

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:36 мск склала $ 55,37 за барель, що на $ 0,16 (0,29%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 28 січня ці контракти подешевшали на $ 0,28 (0,5%) — до $ 55,53 за барель. Термін дії березневих контрактів закінчується сьогодні після закриття ринку. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:40 мск склала $ 52,01 за барель, що на $ 0,33 (0,63%) нижче рівня на закриття ринку в четвер. Напередодні ф’ючерси знизилися в ціні на $ 0,51 (1%) — до $ 52,34 за барель.

Автор:

(Всего статей: 9645)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: