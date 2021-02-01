Найбільший в світі суверенний фонд продав все нафтогазові активи

Державний пенсійний фонд Норвегії (NBIM) відмовився від всіх нафтогазових активів.



Фонд має намір замість цього наростити вкладення в «зелену» енергетику, пише АНГІ.

NBIM, найбільший резервний фонд світу, почав відмовлятися від нафти й газу ще три роки тому.

Це рішення було направлено на зниження залежності Норвегії (одного з найбільших гравців на цьому ринку) від нафтогазового сектора.

Крім того, нафтогазові компанії приносили фонду великі збитки в кризовому 2020 році. Однак фонд зумів вийти на прибуток минулого року, багато в чому коштом вкладень в технологічний сектор, акції якого бурхливо росли в кризу.

«Термінал» писав, що світові ціни на нафту змінюються різнопланово.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:36 мск склала $ 55,37 за барель, що на $ 0,16 (0,29%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 28 січня ці контракти подешевшали на $ 0,28 (0,5%) — до $ 55,53 за барель. Термін дії березневих контрактів закінчується сьогодні після закриття ринку. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:40 мск склала $ 52,01 за барель, що на $ 0,33 (0,63%) нижче рівня на закриття ринку в четвер. Напередодні ф’ючерси знизилися в ціні на $ 0,51 (1%) — до $ 52,34 за барель.