Найбільший в світі суверенний фонд продав все нафтогазові активи

Обновлено: Февраль 01, 2021. Тэги: , ,

Найбільший в світі суверенний фонд продав все нафтогазові активи

Державний пенсійний фонд Норвегії (NBIM) відмовився від всіх нафтогазових активів.

Фонд має намір замість цього наростити вкладення в «зелену» енергетику, пише АНГІ.

NBIM, найбільший резервний фонд світу, почав відмовлятися від нафти й газу ще три роки тому.

Це рішення було направлено на зниження залежності Норвегії (одного з найбільших гравців на цьому ринку) від нафтогазового сектора.

Крім того, нафтогазові компанії приносили фонду великі збитки в кризовому 2020 році. Однак фонд зумів вийти на прибуток минулого року, багато в чому коштом вкладень в технологічний сектор, акції якого бурхливо росли в кризу.

«Термінал» писав, що світові ціни на нафту змінюються різнопланово.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:36 мск склала $ 55,37 за барель, що на $ 0,16 (0,29%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 28 січня ці контракти подешевшали на $ 0,28 (0,5%) — до $ 55,53 за барель. Термін дії березневих контрактів закінчується сьогодні після закриття ринку. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:40 мск склала $ 52,01 за барель, що на $ 0,33 (0,63%) нижче рівня на закриття ринку в четвер. Напередодні ф’ючерси знизилися в ціні на $ 0,51 (1%) — до $ 52,34 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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