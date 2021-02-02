Відбір газу в Європі в січні 2021 року встановив новий рекорд

Обновлено: Февраль 02, 2021. Тэги: , , ,

Відбір газу в Європі в січні 2021 року встановив новий рекорд

Відбір газу з підземних сховищ Європи в січні 2021 року встановив новий історичний рекорд — 25,49 млрд куб. м.

Попередній максимум (24,177 млрд куб. м) був зафіксований в січні 2017 року, пише АНГІ.

На кінець січня європейські підземки були заповнені вже на 51,6%, що помітно нижче середнього показника за останні п’ять років (53,83%). За останні роки на ту ж дату нижче показник був тільки у 2017 і 2018 році.

Минулого місяця досить поширеною стала теза про те, що причина рекордних відборів — в скороченому транзиті російського газу через Україну: в січні Газпром (MOEX: GAZP) прокачав через Україну в середньому 124 млн куб. м на добу після 183 млн куб. м в грудні. Зниження транзиту становить  58 млн куб. м на добу, проте відбори виросли на значно більшу величину: до 822 млн куб. м в середньому за добу в січні з 530 млн куб. м в грудні. Температура повітря в Європі в січні 2021 була приблизно на 2,5 градуса Цельсія нижчою, ніж в грудні й на чотири градуси нижче, ніж в січні 2020.

Надходження в газотранспортну мережу Європи газу з терміналів СПГ в січні 2021 року впало стосовно січня 2020 року на 55% — це 5,6 млрд куб. м за місяць, або 180 млн куб. м на добу. Весь вільний обсяг скрапленого газу перетягує на себе преміальний ринок — Північно-Східна Азія, залишаючи європейських покупців тільки з обсягами, гарантованими за довгостроковими контрактами. Всі країни Європи (за винятком Португалії — там зростання 1,5%) в січні скоротили прийом СПГ.

Внесок вітрогенерації в енергобаланс Європи в січні 2021 року в середньому склав 13,4% після 15,3% в грудня 2020. Середня ціна газу на головному торговельному майданчику Європи — голландської TTF склалася в січні на рівні $ 257 за тисячу кубометрів у порівнянні з $ 202 в грудні. В середині місяця ціна досягла максимуму за більш ніж два роки — $ 335 за тисячу кубометрів. У перший день лютого котирування закрилися на рівні $ 227 за тисячу кубометрів.

Раніше «Термінал» писав, споживання вугілля в семи європейських країнах в минулому році впало до історичного мінімуму, знизивши базові ставки майже на третину до $62 за тонну. Перспективи на 2020 рік виглядають однаково безрадісними: аналітики S & P Global Platts і Capital Economics прогнозують падіння цін до позначки в $50, найнижчої за 4 роки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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