Відбір газу в Європі в січні 2021 року встановив новий рекорд

Відбір газу з підземних сховищ Європи в січні 2021 року встановив новий історичний рекорд — 25,49 млрд куб. м.

Попередній максимум (24,177 млрд куб. м) був зафіксований в січні 2017 року, пише АНГІ.

На кінець січня європейські підземки були заповнені вже на 51,6%, що помітно нижче середнього показника за останні п’ять років (53,83%). За останні роки на ту ж дату нижче показник був тільки у 2017 і 2018 році.

Минулого місяця досить поширеною стала теза про те, що причина рекордних відборів — в скороченому транзиті російського газу через Україну: в січні Газпром (MOEX: GAZP) прокачав через Україну в середньому 124 млн куб. м на добу після 183 млн куб. м в грудні. Зниження транзиту становить 58 млн куб. м на добу, проте відбори виросли на значно більшу величину: до 822 млн куб. м в середньому за добу в січні з 530 млн куб. м в грудні. Температура повітря в Європі в січні 2021 була приблизно на 2,5 градуса Цельсія нижчою, ніж в грудні й на чотири градуси нижче, ніж в січні 2020.

Надходження в газотранспортну мережу Європи газу з терміналів СПГ в січні 2021 року впало стосовно січня 2020 року на 55% — це 5,6 млрд куб. м за місяць, або 180 млн куб. м на добу. Весь вільний обсяг скрапленого газу перетягує на себе преміальний ринок — Північно-Східна Азія, залишаючи європейських покупців тільки з обсягами, гарантованими за довгостроковими контрактами. Всі країни Європи (за винятком Португалії — там зростання 1,5%) в січні скоротили прийом СПГ.

Внесок вітрогенерації в енергобаланс Європи в січні 2021 року в середньому склав 13,4% після 15,3% в грудня 2020. Середня ціна газу на головному торговельному майданчику Європи — голландської TTF склалася в січні на рівні $ 257 за тисячу кубометрів у порівнянні з $ 202 в грудні. В середині місяця ціна досягла максимуму за більш ніж два роки — $ 335 за тисячу кубометрів. У перший день лютого котирування закрилися на рівні $ 227 за тисячу кубометрів.

Раніше «Термінал» писав, споживання вугілля в семи європейських країнах в минулому році впало до історичного мінімуму, знизивши базові ставки майже на третину до $62 за тонну. Перспективи на 2020 рік виглядають однаково безрадісними: аналітики S & P Global Platts і Capital Economics прогнозують падіння цін до позначки в $50, найнижчої за 4 роки.