Понад 600 тисяч клієнтів вже змінили постачальника газу

Обновлено: Март 02, 2021. Тэги: ,

Понад 600 тисяч клієнтів вже змінили постачальника газу

Понад 528 тисяч споживачів природного газу змінили постачальника в четвертому кварталі 2020 року.

У третьому кварталі 2020 року таких споживачів було майже 76 тисяч. Про це свідчать дані НКРЕКП, які надійшли Радіо Свобода у відповідь на запит.

«Окремо зазначаємо, що інформація щодо кількості побутових споживачів, які уклали договори щодо постачання природного газу після 1 серпня 2020 року; інформація щодо кількості договорів, які є чинними та інформація щодо областей, які є лідерами за кількістю укладання нових договорів у НКРЕКП відсутня», – йдеться у відповіді на запит Радіо свобода.

Лідерами серед постачальників природнього газу за кількістю побутових споживачів у четвертому кварталі 2020 року стали, за даними НКРЕКП:

  • ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (звітність конфіденційна),
  • ТОВ «Нафтогаз України» (понад мільйон споживачів),
  • ТОВ «Харківгаз збут» (звітність конфіденційна),
  • ТОВ «Київоблгаз збут» (звітність конфіденційна),
  • ТОВ «Львівгаз збут» (звітність конфіденційна),
  • ДП «Київгазенерджи» (780 тисяч),
  • ТОВ «Одесагаз-постачання» (637 тисяч),
  • ТОВ «Запоріжгаз Збут» (звітність конфіденційна),
  • ТОВ «Вінницягаз Збут» (звітність конфіденційна),
  • ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» (442 тисячі).

Із 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».

«Термінал» писав, підприємства теплоенергетики зможуть відстрочити частину платежів за газ, використаний у січні-квітні 2021 року для виробництва теплової енергії для населення, до 30 вересня 2021 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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