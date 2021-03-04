Результати УЕБ у лютому 2021 року

Обновлено: Март 04, 2021. Тэги: , ,

Результати УЕБ у лютому 2021 року

Протягом лютого 2021 року на УЕБ у БЕТС та БЕТС «Electric Power» було проведено 98 торгових сесій. Також щодня проходили торгові сесії на короткостроковому ринку природного газу.

Повідомляє УЕБ.

Загалом протягом місяця було реалізовано різних видів енергоресурсів загальною вартістю 8,7 млрд грн (з ПДВ), що на 28% більше, ніж у лютому 2020 року.

По основних напрямках діяльності УЕБ у лютому 2021 року порівняно з лютим 2020 року зберігається динамічне зростання обсягів торгів по безлічі напрямків. Так, наприклад, у вартісному вираженні електроенергії за вільними цінами було реалізовано на 238% більше, природного газу – на 101% більше, нафтопродуктів – на 142% більше та скрапленого газу – на 80% більше, ніж у лютому минулого року.

Активність на середньо- та довгостроковому ринку природного газу залишається високою, а на короткостроковому ринку — поступово збільшується (у 9 разів зріс обсяг торгів порівняно з січнем). Учасники у лютому пропонували ресурси та укладали угоди не лише з купівлі-продажу ресурсу поточного та наступного місяця, що характерно для ринку загалом, а і подальших календарних місяців (аналог Month+2).

За напрямком «Електрична енергія» у лютому відбулися регуляторні зміни, так, встановлено обмеження 20 відсотків від загальної кількості лотів, виставлених продавцем у позиції (але в будь-якому випадку не більше 50 лотів), що дало можливість участі у аукціонах на продаж більшій кількості компаній та сприяло скороченню діапазону між максимальними та мінімальними цінами угод в межах позиції. Спостерігалась висока активність у комерційних секціях, де компанії-учасники укладали угоди переважно з використанням коефіцієнтів від РДН.

«Результати лютого демонструють зростання активності торгів. Розвиток біржового сегменту дає значний позитивний ефект на діяльність ринків енергоресурсів та зростання економіки в цілому, адже ціни встановлюються в результаті конкурентної боротьби великої кількості учасників» — прокоментував Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

Читайте у Терміналі: На УЕБ створено Раду секції за напрямком “Природний газ”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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