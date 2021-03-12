У 2020 році Укренерго інвестувало у розвиток мереж 3,12 млрд грн, виконавши інвестиційну програму року на 95,3%.

Про це пише пресслужба Укренерго.

«Понад 85% або 2,667 млрд грн були спрямована на реконструкцію підстанцій, ліній електропередачі, придбання обладнання тощо. Решта 15% фінансування (453 млн грн) – у нове будівництво. При цьому 71% річного обсягу інвестицій становили кредитні кошти», — пише пресслужба.

Реконструкція мереж та будівництво нових об’єктів передбачені Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років і спрямовані на забезпечення видачі повної потужності генерації, надійність живлення споживачів окремих регіонів, підвищення надійності та безпеки системи передачі та роботи всієї енергосистеми України.

Упродовж року велися й інші роботи, зокрема із заміни трансформаторів напруги, вимикачів та встановлення обмежувачів перенапруг, комплектів пристроїв релейного захисту та автоматики та іншого обладнання.

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