СБУ викрила на Кіровоградщині підпільне виробництво фальсифікованого пального

Служба безпеки України заблокувала у Кіровоградській області діяльність угруповання, яке організувало нелегальне виробництво і збут нафтопродуктів.

За попередніми даними, щомісяця ділки реалізовували гуртові партії пального сумнівної якості на майже 30 млн грн, пише пресслужба СБУ.

«Для виготовлення фальсифікованого дизпалива та бензину у промислових масштабах учасники групи облаштували на території приватної нафтобази підпільний мінізавод. Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків на території нелегального виробництва та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального на загальну суму понад 5 млн грн.

За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє місцевих комерсантів.

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