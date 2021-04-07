НКРЕКП: Побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня

Обновлено: Апрель 07, 2021. Тэги: , , ,

НКРЕКП: Побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня

07 квітня 2021 рок Регулятор на своєму засіданні прийняв постанову «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (затвердження змін до Правил постачання та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам).

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

«Рішення направлене на забезпечення захисту прав побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу. Побутовим споживачам надається можливість споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде пропонуватися постачальниками та діятиме у період з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року», — йдеться у повідомленні.

Водночас постачальники природного газу матимуть можливість пропонувати інші комерційні пропозиції для споживання побутовим споживачам.

«Запровадження річного продукту для побутових споживачів природного газу є надважливим рішенням. З 1 травня поточного року за замовчуванням буде введена річна ціна газу для всіх побутових споживачів. Це позбавить їх турбулентності щодо цінових коливань. При цьому процедура зміни постачальника залишається простою і відкритою, також передбачається можливість для споживача змінювати річний продукт на будь-який інший, що буде пропонуватися постачальником», — сказав під час засідання голова НКРЕКП В.Тарасюк.

У пресслужбі нагадали, що Регулятор звертає увагу всіх постачальників природного газу, які  здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 01 травня 2021 року, на необхідність виконання своїх обов’язків щодо проведення розрахунку та оприлюднення у термін до 25 квітня 2021 року на власних вебсайтах ціни на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції.

Читайте в «Терміналі», Тимчасова слідча комісія Верховної ради з вияснення причин кризи в енергетиці звернулася до Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) для перевірки декларацій членів тарифної комісії НКРЕКП.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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