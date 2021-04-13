Німецькі екоактивісти подали позов проти Північного потоку-2

Німецька організація із захисту навколишнього середовища (DUH) подала позов до адміністративного суду Гамбурга, оскаржуючи дозвіл німецького регулятора на будівництво трубопроводу «Північний потік 2″, йдеться в заяві організації.

Передає Прайм.

DUH регулярно критикує трубопровід і ініціює судові розгляди за проектом.

«Німецька організація із захисту навколишнього середовища подала сьогодні позов проти прискореного продовження будівництва «Північного потоку 2″. Позов в адміністративному суді Гамбурга спрямований проти дозволу будівельних робіт в чутливий період гніздування птахів, виданий Федеральним відомством з судноплавства і гідрографії (BSH)», — йдеться в заяві.

Як пояснили в організації, позов поданий після того, як BSH відхилила протест DUH проти дозволу на будівництво. «DUH вважає дозвіл BSH на подальше будівництво від січня 2021 року неправомірним: потреби в «Північному потоці 2″ немає, наслідки для кліматичних цілей (цілей політики щодо захисту клімату) ігноруються, вплив на морських птахів і морських свиней на підставі неактуальних даних ігнорується», — заявили в організації.

Раніше Термінал писав, що німецькі екологічні організації отримали відмову щодо ПП-2 від вітчизняного регулятора.