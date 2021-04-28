З початку квітня Центренерго сплатило державним шахтам понад 475 мільйонів гривень

З початку квітня ПАТ «Центренерго» сплатило державним шахтам понад 475 мільйонів гривень для забезпечення операційної діяльності і подальших відвантажень.



Про це пише пресслужба Центренерго.

На сьогодні Центренерго є єдиним споживачем вугілля державних шахт і за прямими контрактами викуповує майже весь обсяг їх видобутку.

Проте у компанії зазначають, що нинішня закупівельна ціна вугілля – 1650 грн/тонн – не дає ПАТ «Центренерго» можливості вийти на рівень рентабельності.

Водночас приватні компанії теплової генерації мають ефективні вугільні підприємства, які забезпечують економічно ефективну генерацію з конкурентною собівартістю.

«Розв’язання цієї проблеми є необхідною передумовою для ефективної роботи та максимізації бюджетних надходжень у ході майбутньої приватизації підприємства. Передумовою для цього стане створення вертикально інтегрованої компанії шляхом об’єднання ПАТ «Центренерго» з перспективними державними шахтами», — йдеться у повідомленні.

Згідно з розпорядженням уряду від 5 жовтня 2020 року №1215-р міжвідомчою робочою групою проводився камеральний аналіз та фізичний об’їзд державних вугледобувних підприємств. Аналіз показав відсутність ефективних вугледобувних підприємств, спроможних постачати вугілля за ціною, що відповідає потребам теплової генерації ПАТ «Центренерго».

Робочою групою встановлюються критерії відбору підприємств. На сьогодні підприємства розробляють бізнес-плани з необхідним обсягом інвестицій для досягнення ефективної роботи, що потребує ринок теплової генерації. Наразі ПАТ «Центренерго» потребує до 4,2 млн тонн товарної вугільної продукції марки «Г» на рік. Проектна потужність державних шахт складає 32,6 млн тонн на рік при фактичному обсязі видобутку 4,7 млн тонн/рік, що говорить про збитковість та неефективність роботи вугледобувних підприємств та необхідність дотацій з державного бюджету.

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