З початку квітня Центренерго сплатило державним шахтам понад 475 мільйонів гривень

Обновлено: Апрель 28, 2021. Тэги: ,

З початку квітня Центренерго сплатило державним шахтам понад 475 мільйонів гривень

З початку квітня ПАТ «Центренерго» сплатило державним шахтам понад 475 мільйонів гривень для забезпечення операційної діяльності і подальших відвантажень.

Про це пише пресслужба Центренерго.

На сьогодні Центренерго є єдиним споживачем вугілля державних шахт і за прямими контрактами викуповує майже весь обсяг їх видобутку.

Проте у компанії зазначають, що нинішня закупівельна ціна вугілля – 1650 грн/тонн – не дає ПАТ «Центренерго» можливості вийти на рівень рентабельності.

Водночас приватні компанії теплової генерації мають ефективні вугільні підприємства, які забезпечують економічно ефективну генерацію з конкурентною собівартістю.

«Розв’язання цієї проблеми є необхідною передумовою для ефективної роботи та максимізації бюджетних надходжень у ході майбутньої приватизації підприємства. Передумовою для цього стане створення вертикально інтегрованої компанії шляхом об’єднання ПАТ «Центренерго» з перспективними державними шахтами», — йдеться у повідомленні.

Згідно з розпорядженням уряду від 5 жовтня 2020 року №1215-р міжвідомчою робочою групою проводився камеральний аналіз та фізичний об’їзд державних вугледобувних підприємств. Аналіз показав відсутність ефективних вугледобувних підприємств, спроможних постачати вугілля за ціною, що відповідає потребам теплової генерації ПАТ «Центренерго».

Робочою групою встановлюються критерії відбору підприємств. На сьогодні підприємства розробляють бізнес-плани з необхідним обсягом інвестицій для досягнення ефективної роботи, що потребує ринок теплової генерації. Наразі ПАТ «Центренерго» потребує до 4,2 млн тонн товарної вугільної продукції марки «Г» на рік. Проектна потужність державних шахт складає 32,6 млн тонн на рік при фактичному обсязі видобутку 4,7 млн тонн/рік, що говорить про збитковість та неефективність роботи вугледобувних підприємств та необхідність дотацій з державного бюджету.

Читайте в «Терміналі», Центренерго стягнув у посередника на ринку вугілля через суд понад 500 млн грн пені.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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