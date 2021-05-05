СБУ викрило схему розкрадання СПГ співробітниками Укргазвидобування

Служба безпеки НАК «Нафтогаз України» спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ «Укргазвидобування») скрапленого газу.



Про це пише пресслужба НАКу.

Минулого року працівники служби безпеки Нафтогазу виявили факти неодноразових крадіжок нафтопродуктів під час їх відвантаження покупцям. Впродовж декількох місяців відбувався збір доказової бази та визначення кола причетних до злочину осіб. Усі зібрані матеріали були передані до правоохоронних органів.

Досудове розслідування підтвердило причетність до злочину групи посадових осіб УПГГК.

Оперативники встановили, що посадовці відвантажували у ємності покупців на 4-6 тонн більше, ніж було придбано. В ході афери організатори підробляли офіційну документацію.

Слідчі дії продовжуються. За результатами їх проведення причетним особам планують пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.

«Ми продовжуємо впроваджувати нові комплекси безпеки, які дозволять нам повністю контролювати ситуацію на об’єктах НАК «Нафтогаз України», зменшити людський фактор, прогнозувати можливі ризики та діяти на випередження, щоб унеможливити повторення подібних зловживань у майбутньому», — зазначили у службі безпеки Нафтогазу.

«Термінал» писав, через протиправний імпорт газу держава зазнала збитків на понад 150 мільйонів гривень.