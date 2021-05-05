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СБУ викрило схему розкрадання СПГ співробітниками Укргазвидобування

Обновлено: Май 05, 2021. Тэги: , ,

СБУ викрило схему розкрадання СПГ співробітниками Укргазвидобування

Служба безпеки НАК «Нафтогаз України» спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ «Укргазвидобування») скрапленого газу.

Про це пише пресслужба НАКу.

Минулого року працівники служби безпеки Нафтогазу виявили факти неодноразових крадіжок нафтопродуктів під час їх відвантаження покупцям. Впродовж декількох місяців відбувався збір доказової бази та визначення кола причетних до злочину осіб. Усі зібрані матеріали були передані до правоохоронних органів.

Досудове розслідування підтвердило причетність до злочину групи посадових осіб УПГГК.

Оперативники встановили, що посадовці відвантажували у ємності покупців на 4-6 тонн більше, ніж було придбано. В ході афери організатори підробляли офіційну документацію.

Слідчі дії продовжуються. За результатами їх проведення причетним особам планують пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.

«Ми продовжуємо впроваджувати нові комплекси безпеки, які дозволять нам повністю контролювати ситуацію на об’єктах НАК «Нафтогаз України», зменшити людський фактор, прогнозувати можливі ризики та діяти на випередження, щоб унеможливити повторення подібних зловживань у майбутньому», — зазначили у службі безпеки Нафтогазу.

«Термінал» писав, через протиправний імпорт газу держава зазнала збитків на понад 150 мільйонів гривень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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