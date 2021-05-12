В Міненерго пообіцяли до кінця тижня виплатити зп борги шахтарям

Обновлено: Май 12, 2021. Тэги: , , , ,

В Міненерго пообіцяли до кінця тижня виплатити зп борги шахтарям

До кінця поточного тижня питання про виплату заборгованості з заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств буде вирішена.

Про це повідомляє сайт Профспілки працівників вугільної промисловості.

«Міністр запевнив, що до кінця поточного тижня питання про виплату заборгованості з заробітної плати буде вирішене і звернувся з проханням про відстрочку проведення акції протесту до 17 травня», – йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенко з керівництвом Профспілки.

Представники профспілки повідомили, що міністром енергетики направлено звернення до Мінфіну про внесення змін до помісячного розпису Державного бюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних коштів за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» в обсязі 838 млн грн з IV кварталу поточного року.

Міністр також повідомив, що дана ситуація доведена до керівництва Держави, що потребує певного часу.

Під час зустрічі мова йшла про необхідність вирішення наявної кризової ситуації, що склалася у вугільній галузі з виплатою заборгованості по заробітній платі всім працівникам вугледобувних підприємств.

Читайте в «Терміналі» також, борги українців за житлово-комунальні послуги складають понад 82 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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