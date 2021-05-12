В Міненерго пообіцяли до кінця тижня виплатити зп борги шахтарям

До кінця поточного тижня питання про виплату заборгованості з заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств буде вирішена.



Про це повідомляє сайт Профспілки працівників вугільної промисловості.

«Міністр запевнив, що до кінця поточного тижня питання про виплату заборгованості з заробітної плати буде вирішене і звернувся з проханням про відстрочку проведення акції протесту до 17 травня», – йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенко з керівництвом Профспілки.

Представники профспілки повідомили, що міністром енергетики направлено звернення до Мінфіну про внесення змін до помісячного розпису Державного бюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних коштів за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» в обсязі 838 млн грн з IV кварталу поточного року.

Міністр також повідомив, що дана ситуація доведена до керівництва Держави, що потребує певного часу.

Під час зустрічі мова йшла про необхідність вирішення наявної кризової ситуації, що склалася у вугільній галузі з виплатою заборгованості по заробітній платі всім працівникам вугледобувних підприємств.

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