Трубоукладач Північного потоку-2 не вкладається в графік робіт

До завершення будівництва на території країни ділянки баржі «Фортуна» залишилося добудувати трохи понад 9 кілометрів «Північного потоку – 2», однак судно ледь вкладається в графік робіт.

Про це пише видання ЕАDаіlу.

14 травня «Фортуна» перебувала поблизу «Північного потоку» і на відстані 1,6 кілометра від точки, де траса другого балтійського газопроводу повертає на південний захід і починає йти паралельно «Північному потоку». Маршрути газопроводів відрізняються, оскільки перший газопровід поклали в територіальних водах Данії біля острова Борнхольм, а другий через позицію Копенгагена укладають в обхід.

Шведський інститут гідрології й метеорології (SMHI) прогнозує в найближчі п’ять днів сприятливу погоду, при якій баржа укладає і 1100 метрів на добу. Однак середня швидкість «Фортуни» з 6 лютого, коли відновилася добудова, становить трохи понад 400 метрів на добу.

За оновленим планом-графіком робіт, представленому оператором проєкту Данському енергетичному відомству, «Фортуна» повинна завершити укладання в данських водах 26-27 травня і відразу перейти на німецьку ділянку. При нинішніх темпах баржа ледь вкладається в зазначені терміни.

За попередні 96 днів вона поклала близько 40 кілометрів. У німецьких водах баржі належить укласти протягом місяця ще 13,9 кілометра «Північного потоку – 2», щоб завершити роботи на нитці В.

Читайте в «Терміналі», завершення будівництва «Північного потоку 2″ очікується не пізніше літа, і є надія на отримання Німеччиною першого газу по цьому трубопроводу також в цей термін, заявив глава комітету Держдуми з енергетики, координатор депутатської групи зі зв’язків з німецьким бундестагом Павел Завальний.