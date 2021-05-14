Трубоукладач Північного потоку-2 не вкладається в графік робіт

Обновлено: Май 14, 2021. Тэги: , ,

Трубоукладач Північного потоку-2 не вкладається в графік робіт

До завершення будівництва на території країни ділянки баржі «Фортуна» залишилося добудувати трохи понад 9 кілометрів «Північного потоку – 2», однак судно ледь вкладається в графік робіт.

Про це пише видання ЕАDаіlу.

14 травня «Фортуна» перебувала поблизу «Північного потоку» і на відстані 1,6 кілометра від точки, де траса другого балтійського газопроводу повертає на південний захід і починає йти паралельно «Північному потоку». Маршрути газопроводів відрізняються, оскільки перший газопровід поклали в територіальних водах Данії біля острова Борнхольм, а другий через позицію Копенгагена укладають в обхід.

Шведський інститут гідрології й метеорології (SMHI) прогнозує в найближчі п’ять днів сприятливу погоду, при якій баржа укладає і 1100 метрів на добу. Однак середня швидкість «Фортуни» з 6 лютого, коли відновилася добудова, становить трохи понад 400 метрів на добу.

За оновленим планом-графіком робіт, представленому оператором проєкту Данському енергетичному відомству, «Фортуна» повинна завершити укладання в данських водах 26-27 травня і відразу перейти на німецьку ділянку. При нинішніх темпах баржа ледь вкладається в зазначені терміни.

За попередні 96 днів вона поклала близько 40 кілометрів. У німецьких водах баржі належить укласти протягом місяця ще 13,9 кілометра «Північного потоку – 2», щоб завершити роботи на нитці В.

Читайте в «Терміналі», завершення будівництва «Північного потоку 2″ очікується не пізніше літа, і є надія на отримання Німеччиною першого газу по цьому трубопроводу також в цей термін, заявив глава комітету Держдуми з енергетики, координатор депутатської групи зі зв’язків з німецьким бундестагом Павел Завальний.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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