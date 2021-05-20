Ціна газу в Європі опустилася нижче мінімальних в травні $ 300 / тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі впала нижче $300 за тисячу кубічних метрів слідом за зниженням цін в Азії, корекцією цін квот на викиди CO2 і пом’якшенням санкційних загроз щодо проєкту будівництва газопроводу «Північний потік 2″.



Про це пише Інтерфакс.

Ціна газу з постачанням в четвер на хабі TTF в Нідерландах знизилася до $ 290 за тисячу кубометрів (після 2,5-річного максимуму в $ 342 з постачанням в понеділок). Дане котирування є мінімальним значенням ціни за травень 2021 року. Раніше перейшли до зниження ціни в Азії — на цей час найближчий з вторгованих, липневий ф’ючерс на азійських СПГ-індекс Platts JKM впав до $ 338 за тисячу кубометрів з $ 373 за підсумками торгів у п’ятницю. А на європейському ринку стався обвал головного енергетичного індикатора — цін на емісію вуглекислого газу. Ціна європейських квот на емісії вуглецю (EUA) впала з історичного рекорду вище 56 євро за тонну в кінці минулого тижня нижче 50 євро.

«Вартість викидів CO2 зараз обумовлена ​​зростаючими екологічними цілями в усьому світі. В той час як природний газ є єдиним доступним, придатним і відносно чистим викопним паливом, яке може замінити» брудне «використання вугілля, показники викидів CO2 служать хорошим показником спотових цін на газ в Європі «, — пише VTB Capital в спеціальній записці. «Історично європейські ціни на газ сильно корелювали з індексом S & P 500. Однак кореляція між спотовими цінами на газ в Європі й цінами на CO2 стала більш релевантною з початку цього року», — також звертають увагу аналітики VTB Capital. З початку року середня ціна контракту «на день вперед» на TTF склала $ 248 за тисячу кубометрів. До бюджету «Газпрому» на 2021 року закладена середня ціна експорту газу в далеке закордоння в $ 170 за тисячу кубів. Понад 80% продажів «Газпрому» до Європи зараз здійснюються за спотовими індексами різного тимчасового базису.

Читайте в «Терміналі», ціна газу в Європі досягла максимуму за місяць.