Нафта подорожчала після падіння минулого тижня

Ціни на нафту еталонних марок ростуть в ході торгів у понеділок, завершивши минулий тиждень в «мінусі».

Передає Інтерфакс.

Вартість липневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 12:6 за київським часом в понеділок склала $67,42 за барель, що на $1,07 (1,61%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу досягла $64,61 за барель, що на $1,03 (1,62%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 3,3%, WTI — на 2,7%, свідчать дані Dow Jones Market Data. Тиск на ринок чинили перспективи зростання поставок іранської нафти у зв’язку з повідомленнями про прогрес на переговорах щодо іранської ядерної програми.

Зростанню нафтових цін в понеділок сприяють новини про формування в Атлантичному океані субтропічного шторму «Ана», який став першим штормом, що отримав ім’я в цьому сезоні ураганів, відзначає S&P Global Platts. Хоча Національний центр США зі спостереження за ураганами знизив оцінку шторму, стурбованість могла змусити ринок закласти премію до нафтових цін.

Центр прогнозування клімату США бачить 60%-ву ймовірність того, що в поточному сезоні активність ураганів буде вище норми.

Раніше Термінал писав, що Єврокомісія підвищила прогноз ціни на нафту.