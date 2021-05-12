Єврокомісія підвищила прогноз ціни на нафту

Обновлено: Май 12, 2021. Тэги: , , ,

Єврокомісія підвищила прогноз ціни на нафту

Єврокомісія відчутно підвищила оцінку середньорічної ціни нафти марки Brent на 2021 і 2022 роки в своєму весняному економічному прогнозі в порівнянні з проміжним зимовим, опублікованим в лютому.

Повідомляє Прайм.

Так, ЄК очікує вартість бареля нафти Brent в 2021 році на рівні 63,9 долара замість 54,7 долара, що очікувалися взимку, в 2022 рік — 61,6 долара проти 52,4 долара.

«Виходячи із ситуації на ф’ючерсних ринках і середнього значення за 10-денний референтний період з 14 по 27 квітня, передбачається, що ціни на нафту марки Brent становитимуть 63,9 долара за барель в 2021 році і 61,6 долара за барель в 2022 році.», — йдеться в релізі.

Раніше Термінал писав, що Уряд зобов’язав АЗС повідомляти про зростання цін більше ніж на 1%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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