Єврокомісія підвищила прогноз ціни на нафту

Єврокомісія відчутно підвищила оцінку середньорічної ціни нафти марки Brent на 2021 і 2022 роки в своєму весняному економічному прогнозі в порівнянні з проміжним зимовим, опублікованим в лютому.

Повідомляє Прайм.

Так, ЄК очікує вартість бареля нафти Brent в 2021 році на рівні 63,9 долара замість 54,7 долара, що очікувалися взимку, в 2022 рік — 61,6 долара проти 52,4 долара.

«Виходячи із ситуації на ф’ючерсних ринках і середнього значення за 10-денний референтний період з 14 по 27 квітня, передбачається, що ціни на нафту марки Brent становитимуть 63,9 долара за барель в 2021 році і 61,6 долара за барель в 2022 році.», — йдеться в релізі.

Раніше Термінал писав, що Уряд зобов’язав АЗС повідомляти про зростання цін більше ніж на 1%.