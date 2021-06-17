Рівненська АЕС успішно пройшла перевірку МАГАТЕ

Рівненська АЕС пройшла чергову інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це повідомляє пресслужба РАЕС.
«Фахівці здійснили планову перевірку сховища свіжого ядерного палива енергоблоків №№3, 4 електростанції», – пояснили на РАЕС мету перевірки.
За висновками МАГАТЕ, усі заплановані роботи станція виконала вчасно, в повному обсязі та без зауважень.
Нагадаємо, у квітні поточного року інспектори МАГАТЕ планово перевіряли на РАЕС свіже ядерне паливо в сховищі енергоблоків №№1, 2.
Раніше планову перевірку МАГАТЕ успішно пройшли Южно-Українська та Запорізька АЕС.
«Термінал» писав, НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse підписали контракт на розробку і надання ліцензійної документації на паливні збірки ВВЕР-440 для енергоблока №2 РАЕС.