ОГТСУ: Попри брак «блакитного палива» обсяги поставок до ЄС не збільшуються

У червні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,72 млрд куб. м, що майже дорівнює показникам травня.



Середньодобовий транзит становив 124 млн куб. м. «Газпром» використовує всі раніше заброньовані потужності та не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу, пише пресслужба ОГТСУ.

За звітний період Оператор ГТС України транзитував до Польщі 0,331 млрд куб. м газу, до Словаччини – майже 2,44 млрд куб. м, до Угорщини – 0,776 млрд куб. м, до Молдови – 0,174 млрд куб. м.

«З квітня Оператор ГТС України виставляв на місячний аукціон додаткові потужності точки з’єднання «Суджа» на кордоні РФ-Україна в обсязі 63,7 куб. м на добу. Однак ці потужності не були заброньовані, а це означає що «Газпром» не планує постачати додаткові обсяги газу до ЄС попри дефіцит газу у Європі, що вже призвело до зростання ціни на газ до історичних максимум від 2008 року – 37 євро за МВт/год або понад 450 доларів за тисячу кубометрів», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ОГТСУ нагадали, що ПСГ Європи не заповнені й наполовину, а невдовзі ситуація тільки ускладниться: з 6 до 10 липня буде зупинена магістраль Ямал-Європа, а з 13 до 23 липня через планове техобслуговування зупиняється газопровід «Північний потік-1». Попри ці обставини додаткові потужності на липень 2021 року у точці з’єднання «Суджа», а також точках виходу з України до країн ЄС, знову не були викуплені.

Мало того, 5 липня 2021 року на річних аукціонах на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform не були заброньовані додаткові потужності на газовий рік 2021-2022 (період з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року). Для річного бронювання Оператор ГТС України запропонував додаткові потужності в точках з’єднання Суджа та Сохранівка обсягом у 15 млн куб. м на добу (додатково до вже заброньованих за довгостроковим контрактом 40 млрд кубометрів на рік).

«Оператор ГТС України є надійним партнером країн Європи, готовий збільшити транзит газу через територію України та пропонує додаткові потужності задля задоволення існуючого попиту на газ у Європі. Якщо «Газпром» не може задовольнити попит на газ, то потрібно надати іншим російським та середньоазій – повідомив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Читайте в «Терміналі», українська ГТС здатна транспортувати 146 млрд куб. м газу на рік і завдяки своїй маневреності завжди була та залишається надійним виконавцем своїх зобов’язань і жодного разу не зупиняла транзит газу до країн Європи. Натомість російські морські газопроводи подібної гнучкості забезпечити не зможуть.