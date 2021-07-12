Оператор назвав термін завершення укладання Північного потоку-2

Обновлено: Июль 12, 2021. Тэги: , , ,

Оператор назвав термін завершення укладання Північного потоку-2

Nord Stream 2 AG розраховує закінчити роботи з укладання трубопроводу Північний потік-2 в кінці серпня, заявив глава фірми-оператора Маттіас Варніг.

Передає Прайм.

«В даний час роботи завершені на 98%. Ми виходимо з того, що укладальні роботи будуть закінчені в кінці серпня», — заявив Варніг в інтерв’ю газеті Handelsblatt.

Він додав, що при цьому компанія враховує ризики додаткових санкцій з боку США. «Ризик великий, ми не можемо це ігнорувати», — заявив він.

Газета зазначає, що озвучені німецькою стороною в ході переговорів з США пропозиції у Вашингтоні сприймають як «конструктивні», але деталі цих переговорів «відомі лише вузькому колу держслужбовців». За даними видання, мета переговорів зараз полягає в тому, щоб сторони озвучили «принципову домовленість», яка повинна дозволити мінімізувати геополітичні наслідки введення в дію трубопроводу.

За даними німецьких ЗМІ, Вашингтон і Берлін можуть врегулювати розбіжності щодо Північного потоку 2 шляхом компенсації Україні у разі, якщо вона після запуску трубопроводу втратить статус транзитера російського газу.

У тому числі це може бути зроблено шляхом підтримки виробництва та експорту водневого палива з України, виділення інвестицій в українську трубопровідну систему.

Читайте у Терміналі: Більшість німців підтримують запуск Північного потоку-2, — опитування.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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