Оператор назвав термін завершення укладання Північного потоку-2

Nord Stream 2 AG розраховує закінчити роботи з укладання трубопроводу Північний потік-2 в кінці серпня, заявив глава фірми-оператора Маттіас Варніг.

Передає Прайм.

«В даний час роботи завершені на 98%. Ми виходимо з того, що укладальні роботи будуть закінчені в кінці серпня», — заявив Варніг в інтерв’ю газеті Handelsblatt.

Він додав, що при цьому компанія враховує ризики додаткових санкцій з боку США. «Ризик великий, ми не можемо це ігнорувати», — заявив він.

Газета зазначає, що озвучені німецькою стороною в ході переговорів з США пропозиції у Вашингтоні сприймають як «конструктивні», але деталі цих переговорів «відомі лише вузькому колу держслужбовців». За даними видання, мета переговорів зараз полягає в тому, щоб сторони озвучили «принципову домовленість», яка повинна дозволити мінімізувати геополітичні наслідки введення в дію трубопроводу.

За даними німецьких ЗМІ, Вашингтон і Берлін можуть врегулювати розбіжності щодо Північного потоку 2 шляхом компенсації Україні у разі, якщо вона після запуску трубопроводу втратить статус транзитера російського газу.

У тому числі це може бути зроблено шляхом підтримки виробництва та експорту водневого палива з України, виділення інвестицій в українську трубопровідну систему.

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