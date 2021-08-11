Уряд може знизити тариф на електроенергію і змінить модель ПСО – Буславець

Кабінет міністрів має намір знизити єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1,68 до 1,44 грн/кВт-год (з ПДВ), а також ввести з 1 жовтня товарно-фінансову модель ПСО для населення замість діючої товарної моделі.

Про це у Facebook написала екс-міністр енергетики Ольга Буславець.

«Перехід від товарного ПСО до товарно-фінансового – саме це передбачає розроблений проект. Якщо його приймуть, то постачальники універсальних послуг будуть купувати електричну енергію для поставок населенню на конкурентному ринку, а також – у НАЕК «Енергоатом» на спеціальних аукціонах за ціною, що склалася на РДН три місяці тому», – написала вона.

За даними ДП «Оператор ринку», середньозважена ціна базової е/е за січень-червень цього року склала 1,33 грн/кВт.

Наразі ДП «НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго» продають електроенергію для потреб населення ДП «Гарантований покупець» по 0,15 грн/кВт-год і 0,01 грн/кВт-год відповідно, з подальшим перепродажем е е «ГарПоком» постачальникам універсальних послуг (ПУП), і ПУП – населенню.

Таким чином, в рамках діючої моделі ПСО, субсидування населення за допомогою компенсації різниці між ринковим тарифом та пільгової єдиною ціною е/е для побутових споживачів (1,68 грн / кВт-год з ПДВ), здійснюється за рахунок «Енергоатому» і «Укргідроенерго».

Однак, як пояснила екс-глава Міненерго, в разі переходу до товарно-фінансової моделі ПСО, «Енергоатом», «Укргідроенерго» і оператори систем розподілу (ОСР) будуть перераховувати кошти на компенсацію цінової різниці для населення безпосередньо електропостачальникам.

Крім того, ОСР і оператор системи передачі (ОСП, НЕК «Укренерго») будуть змушені купувати е/е для компенсації власних втрат у «Енергоатому» за ціною 1,7 грн/кВт-год.

Як зазначила Буславець, реалізація описаного сценарію містить в собі низку ризиків, зокрема, появи на ринку додаткового дефіциту коштів в розмірі 9,6 млрд грн, який буде покритий за допомогою відповідного підвищення тарифів на е/е для непобутових споживачів.

«Термінал» писав, в офіційно опублікованій постанові Кабінету міністрів термін дії покладання спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії продовжений не на місяць, як вказувалося в матеріалах до засідання, а на два.

