Чистий прибуток Енергоатома за 7 місяців 2021-го становить 1,7 млрд грн

Чистий прибуток ДП «НАЕК «Енергоатом» за липень дорівнює понад 600 млн грн.

За сім місяців 2021 року чистий дохід Енергоатома від реалізації продукції становить 28 млрд грн, валовий прибуток дорівнює 3,3 млрд грн, пише пресслужба Енергоатома.

Чистий прибуток Компанії за цей період сягнув 1,7 млрд грн.

Такого результату НАЕК досягла завдяки злагодженій роботі всієї генерації та успішній торговельній стратегії ВП «Енергоатом-Трейдинг».

Нагадаємо, що відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів фінплану Компанії, за результатами 2021 року Енергоатом має отримати 1,5 млрд чистого прибутку. Ще 14 млрд грн прибутку НАЕК фактично витратить на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення населення доступною електроенергією.

«Термінал» писав, НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse підписали контракт на розробку і надання ліцензійної документації на паливні збірки ВВЕР-440 для енергоблока №2 РАЕС.

