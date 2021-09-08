Польща готується до збільшення попиту на газ на 50% в перспективі 10 років.

Про це заявив голова правління польського енергетичного концерну PGNIG Павло Маєвський вході міжнародного економічного форуму в польському Карпачі, пише Прайм.

«Ми готуємося до збільшення попиту на природний газ приблизно на 50% в перспективі 10 років. він буде використовуватися довше, до 40-х років точно «, — сказав Маєвський.

Також він зазначив, що і після названого терміну природний газ буде використовуватися «також як резерв поновлюваних джерел енергії».

У 2020 році Польща імпортувала 14,79 мільярда кубометрів газу.

«Термінал» писав, Польська нафтогазова компанія PGNiG домовилася з американською Venture Global LNG про придбання на 2 млн тонн більше скрапленого природного газу (СПГ) в рік, ніж було заплановано в контрактах, укладених фірмами в 2018-2019 роках.

