Ціна газу в Європі досягла $ 727 за тисячу кубометрів

Ціна жовтневого ф’ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures в понеділок вранці зробила ривок до нових рівнів, досягнувши 59,585 євро за кВт.год, або $ 727 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі, пише Інтерфакс.

У серпні середнє значення контракту «на день вперед» на TTF становило $ 533, на початку вересня — вже $ 658 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту «на день вперед» на TTF виявилася на рівні $ 344 за тисячу кубометрів.

Головний фактор зростання ціни — низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при обмеженому надходженні газу по трубопроводах і в зрідженому вигляді.

До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок неділі резерви становили 70,45%, що на 15,7 процентних пункту нижче середнього рівня за останні п’ять років.

«Газпром» з кінця серпня припинив закачування газу в німецькі підземні сховища «Реден» і «Катаріна». Продовжує обмежене закачування в австрійське сховище «Хайдах», німецьке «Йемгум» і «Бергермеер» в Нідерландах.

В серпні «Термінал» писав, що ціна газу на спотовому ринку Європи знизилася до рівня кінця липня, втративши майже $100 за тисячу кубометрів.

