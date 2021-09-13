Ціна газу в Європі досягла $ 727 за тисячу кубометрів

Обновлено: Сентябрь 13, 2021. Тэги: , ,

Ціна газу в Європі досягла $ 727 за тисячу кубометрів

Ціна жовтневого ф’ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures в понеділок вранці зробила ривок до нових рівнів, досягнувши 59,585 євро за кВт.год, або $ 727 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі, пише Інтерфакс.

У серпні середнє значення контракту «на день вперед» на TTF становило $ 533, на початку вересня — вже $ 658 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту «на день вперед» на TTF виявилася на рівні $ 344 за тисячу кубометрів.
Головний фактор зростання ціни — низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при обмеженому надходженні газу по трубопроводах і в зрідженому вигляді.

До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок неділі резерви становили 70,45%, що на 15,7 процентних пункту нижче середнього рівня за останні п’ять років.

«Газпром» з кінця серпня припинив закачування газу в німецькі підземні сховища «Реден» і «Катаріна». Продовжує обмежене закачування в австрійське сховище «Хайдах», німецьке «Йемгум» і «Бергермеер» в Нідерландах.

В серпні «Термінал» писав, що ціна газу на спотовому ринку Європи знизилася до рівня кінця липня, втративши майже $100 за тисячу кубометрів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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